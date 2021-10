‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “La Roma ha provato fino all’ultimo a prendere Xhaka”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Ugo Trani (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo - 101,5): "Mourinho si trova in una situazione scomoda, gli girano le scatole di non poter competere. In ogni conferenza stampa ha rimarcato che i giocatori sono pochi. Il quarto posto, per quello che ho visto e per i giocatori a disposizione, è un buon risultato per la Roma in assoluto. Le 5 vittorie spostano tanto in classifica. Per come gioca la Roma è difficile mettere in condizioni Abraham di fare il suo gioco palla a terra. La Roma non è andata convinta su Zakaria, erano degli aggiustamenti. Volevano un regista puro e di nascosto hanno provato fino all'ultimo a prendere Xhaka. Non avevano il piano B ma non sono convinto di Zakaria. Gennaio è un mese in cui non si possono sbagliare, spero che abbiano già il nome per il centrocampista e che arrivi i primi giorni del mercato, altrimenti butti mezza stagione".