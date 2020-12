Gli occhi non sono più impauriti, e la consapevolezza di riprendersi la porta abbandonata qualche mese fa ora c’è davvero. Però al primo e unico tiro in porta si mostra di nuovo friabile come un grissino lasciato sul tavolo e permette a Nsamé di alzare le braccia al cielo di un Olimpico umido e vuoto. Non ha altre occasioni per riscattarsi se si eccettua una lettura su un bel tiro di Mambimbi, e questo non è di certo colpa sua.

