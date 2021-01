Residui di fiducia per lo spagnolo che sembra sicuro sia con i piedi che con le mani in una serata in cui a essere davvero in difficoltà è il collega Silvestri. Proprio chi è in pole per soffiargli il posto nella prossima stagione. Non corre pericoli nel primo tempo ma al primo tiro non oppone resistenza.

Scheda 1 di 12