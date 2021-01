Roma-Spezia 2-4 LE PAGELLE: Fonseca, ora è crisi di Governo. Mai dire Mayoral

Quando stai per fargli i complimenti arriva quello che non t’aspetti. Un rosso per un’entrata travolgente su Piccoli a limite dell’area proprio pochi secondi dopo l’espulsione di Mancini. Nei 90 minuti precedenti questo era il commento: non para un rigore nemmeno a Fifa sulla Playstation ma l’intervento nel finale su Piccoli vale un gol. Non ha responsabilità oggettive ma il clima da Panic Room che si respira in area è anche colpa sua. Nella ripresa si sporca i guanti per una parata centrale e per un’uscita alta prima del miracolo al 93’ che manda il match ai supplementari.

