Mezz’ora passata a godere per il bel film che gli propongono i compagni. Il troppo relax gli annebbia la vista. Fuori o non fuori la rimessa in campo sul gol della Lazio entra nella galleria degli orrori di sempre del derby romano. Un mix tra Chimenti e Goicoechea che sarà dura dimenticare. Non ha molte altre occasioni per riscattarsi tranne un paio di uscite.

Scheda 1 di 12