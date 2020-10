Il tocco di Ibanez sul tiro di Caprari lo coglie impreparato, così va a farsi benedire la speranza di chiudere la porta per due partite di fila. Per il resto del primo tempo raccoglie solo la dedica di Dzeko. Nella ripresa compie il miracolo sul rigore di Lapadula ma nessuno corre in soccorso sulla ribattuta. Poi si ripete in uscita salvando la faccia dopo l’ennesima papera della difesa. Vota Sant’Antonio.

