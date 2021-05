Reattivo, coraggioso anche se con qualche difetto. Un esempio? Il tiro di Estevez non va deviato in quel modo. Rimedia con uno scatto felino mentre sul gol poteva poco o nulla. Detto ciò è ancora decisivo su Bastoni a fine primo tempo mentre tutti i compagni erano con lo Spritz in mano. Attentissimo pure nella ripresa quando dice no al tris ligure.