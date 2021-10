Nei big match non ha mostrato fin qui grande fermezza. Lo dimostra pure oggi quando dopo un quarto d’ora resta in mezzo alla strada anziché attraversare sull’incursione di Osimhen. Per fortuna c’è Mancini che lo aiuta. Per il resto è ben poco impegnato dal Napoli per un’ora buona prima del grande spavento su retropassaggio di Mancini.