Roma-Milan 1-2, LE PAGELLE: Karsdorp in smart working. FaziHorror show

Se la Roma resta a galla e può provare la rimonta è soprattutto merito suo che però deve dividere il voto tra il 9 con le mani e il 3 coi piedi. Scalda le punte dei guanti dopo 2 minuti per smorzare un missile di Ibra, poi quasi se li brucia sul corner successivo in cui prende pure un colpo da Tomori. Avvio choc che rischia di diventare drammatico quando pasticcia di piede e deve ringraziare l’arroganza dello svedese che prova il tacco prima di prodigarsi ancora su Rebic e Saelamakers. Può solo intuire il rigore di Kessie. Coi piedi si dimostra ancora approssimativo quando rimette male in occasione del gol di Rebic.

