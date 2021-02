Così come Montipò passa la prima mezz’ora a toccare più palloni coi piedi che con le mani. Poi arrivano due telefonate di Lapadula e il sudore freddo per il colpo di testa in area dell’ex Barba. Uscita coi tempi giusti a fine primo tempo quando c’è da frenare Lapadula tenuto in gioco da Karsdorp. Nella ripresa è lucido come (quasi) non mai ma i pericoli sono pochi e lontani.

Scheda 1 di 12