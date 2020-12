Da Mestre a Sofia. L’emozione della prima volta per il portierone veneto si fa sentire un po’ sul gol di Tiago Rodrigues anche se i tanti uomini davanti ai suoi occhi non gli permettono una panoramica ideale dell’area. Può poco pure sul 2-1 a causa dell’errore di Diawara e sul 3-1 dopo il disastro di Fazio. Menzione speciale per la serenità coi piedi. Alla prossima, magari senza quei due davanti.

