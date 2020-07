Brescia-Roma 0-3 LE PAGELLE: Perez-Peres: tequila e guaranà. Zaniolo: la rupe ha di nuovo il suo Re

Sorpresa di giornata, ma il più sorpreso è lui che si ritrova due pericoli in 5 minuti a causa dei colpi di sole di Ibanez. L’unico tiro in porta del primo tempo resta il destro centrale di Bjarnason fermato senza difficoltà. Nella ripresa risponde alla grande su Spalek che però era in fuorigioco e nel finale pulisce la porta con un altro grande intervento.

