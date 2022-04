Roma, Olimpus e Real Fabrica: al PalaOlgiata il triangolare Under 13 Elite

Calcio d'inizio alle 14.45 del 27 aprile. Il dg dei Blues Angelucci: "Progetto che vuole stimolare la partecipazione nel futsal di società professionistiche"

L'Olimpus Roma ospiterà questo pomeriggio al PalaOlgiata il triangolare con Roma e Real Fabrica di Roma, per la categoria Under 13 Elite. Il torneo rientra nella serie di attività a carattere nazionale organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Queste iniziative sono dedicate alle società professionistiche di serie A, B e Lega PRO e alle società di serie A, A2 e B di calcio a 5 oltre alle Scuole di Calcio e Calcio a 5 Elite.

Il direttore generale dell’Olimpus Roma, Alessandro Angelucci: “Siamo lieti di ospitare questo triangolare Under 13 Elite Futsal perché ci dà la possibilità di continuare il percorso di evoluzione e potenziamento nella categoria esordienti, la cui fascia di età è molto delicata per il passaggio nell'attività agonistica. Tra l'altro, questo progetto iniziato in FIGC vuole stimolare la partecipazione nel futsal di società professionistiche, come la AS Roma, anche con il proprio settore giovanile”.