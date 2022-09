Olimpus Roma, oggi esordio col Ciampino Aniene. D’Orto: “Sarà una bella partita”

L'Olimpus Roma riparte dal derby con il Ciampino Aniene. I Blues fanno il loro esordio in campionato sabato alle 18, nel "nuovo" PalaOlgiata, migliorato dopo la prima stagione in Serie A. Il mister Daniele D'Orto ha affidato ad Antonio Dimas la fascia di capitano. "Avrei preferito un mese di riposo in più perché abbiamo finito a giugno, ma sono felicissimo per l'inizio del campionato. Abbiamo una società stupenda, si è creato un bellissimo gruppo", ha detto il tecnico in conferenza stampa.