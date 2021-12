Olimpus Roma, Jorginho saluta e si trasferisce al Todis Lido di Ostia

I Blues dicono addio al numero 9 dopo un anno e mezzo. Il brasiliano: "Che sia solo un arrivederci"

Jorginho: “Ringrazio la società Olimpus Roma per il modo straordinario in cui ha accolto me e la mia famiglia e per il rapporto che si è creato in questo lungo e intenso periodo. È stato tutto perfetto, non ho rimorsi né rimpianti e credo di aver dato il meglio. Ringrazio il presidente Andrea Verde, il mister Daniele D’Orto, il vice presidente Renato Serafini, il direttore generale Alessandro Angelucci, il direttore sportivo Adriano De Bartolo, lo staff tecnico e tutti i componenti della società che fanno dell’Olimpus Roma la numero uno in Italia. Non avrei mai immaginato di lasciare questa società, questa famiglia e ci ho pensato attentamente prima di compiere questo passo. Lungo il percorso della vita può accadere ma spero di avere lasciato un segno importante, prima come uomo poi come giocatore. Che questo sia solo un arrivederci. In bocca al lupo per tutto, sarò sempre un tifoso dell’Olimpus Roma. Un abbraccio soprattutto ad Antonio Brrakaj che ci ha permesso di trovare sempre tutto pronto e in modo impeccabile in ogni singolo allenamento. Ciao, Blues”. Il mister Daniele D’Orto: “Ringrazio Jorginho per il suo enorme contributo, è stato importantissimo nel cammino che ci ha portato in serie A. Una persona eccezionale alla quale porgiamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Con grande stima ed affetto salutiamo Jorginho e la sua bellissima famiglia”. Il presidente Andrea Verde: “Jorginho è una persona fantastica a cui dobbiamo dire ‘grazie’ mille volte. Un grandissimo uomo con una famiglia straordinaria e a loro auguriamo, con il cuore, ogni bene”.