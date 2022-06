Olimpus Roma, è già mercato: Rafinha saluta dopo mezza stagione con i Blues

Chiusa la stagione da pochi giorni, l'Olimpus Roma già lavora per la prossima. L'obiettivo è fare un passo avanti, nonostante i grandi risultati ottenuti nell'anno di esordio in Serie A. Il primo movimento di mercato è in uscita. Annunciato l'addio ufficiale a Rafinha, dopo metà stagione. Ecco il comunicato dei Blues: "Annunciato nella sessione di mercato invernale, Rafael Rizzi, per tutti “Rafinha”, ha vestito la maglia numero 27 con forte attaccamento ai colori Blues. L’Olimpus Roma ringrazia Rafinha, il giocatore e, ancor prima, l’uomo, dalle eccezionali doti tecniche e caratteriali rivolgendo lui i migliori auguri per il futuro". Cambi anche nel coaching staff. Ai saluti il secondo di Daniele D'Orto, Emanuele Fratini.