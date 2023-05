L’Olimpus Roma vince gara-1 contro la L84: doppietta Dimas nei supplementari

L'Olimpus Roma vince ai supplementari gara-1 contro la L84. A decidere il match è una doppietta di Dimas, man of the match al Pala200 di Settimo Torinese. La sfida comincia in salita per gli uomini di D'Orto, che si ritrovano sotto 2-0 all'intervallo. Nella ripresa Marcelinho accorcia le distanze con un gran destro al volo. Il gol del pari lo realizza Rafinha. Non bastano 40' per decidere gara-1, allora si va all'extra time, dove esce fuori la qualità superiore dei Blues. Dimas si scatena e realizza una doppietta (un gol per tempo supplementare) che fissa il risultato sul 4-2 finale. Gara-2 al PalaOlgiata sarà già decisiva. Appuntamento a giovedì 18 maggio. Info e ticket su www.asolimpus.it.