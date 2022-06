L’Olimpus cerca il riscatto e chiama i tifosi per gara 2: “Tutti al PalaCesaroni”

L'OlimpusRoma si guarda allo specchio e cerca il riscatto, prendendo la rabbia per la brutta sconfitta di gara 1 (6-0), per trasformarla in grinta in vista di gara 2 con la Feldi Eboli. Sabato alle 20.30 (diretta su Sky Sport) il secondo atto delle semifinali scudetto. I Blues saranno di casa al PalaCesaroni di Genzano di Roma e sperano di trovare un pubblico infiammato che li possa spingere verso il successo. Per favorire il tutto esaurito la società ha disposto l'ingresso gratuito (il link per prenotare il posto) e ha fatto appello tramite i canali social: "Tutti al PalaCesaroni". Il pesante passivo dell'andata non sarà un fattore, poiché non c'è più la differenza reti, come nei quarti di finale. Per raggiungere la finale però, non si potrà più sbagliare. Servono due vittorie. La prima dovrà arrivare sabato. L'eventuale gara 3 ci sarà invece lunedì 13. Ma non è ancora il momento di pensarci.