Bruno Conti ricorda Aldo Maldera: “Sempre nei nostri cuori”

"Sempre nei nostri cuori, ciao grande Aldo" queste le parole di BrunoConti per ricordare il difensore ex Milan e Bologna che appena arrivato nella Capitale vinse lo scudetto con la Roma guidata da Niels Liedholm. A undici anni dalla prematura scomparsa di Aldo Maldera gli storici compagni giallorossi non lo dimenticano. Insieme a Pruzzo, Falcao e proprio Conti portò alla squadra giallorossa il secondo titolo nazionale della sua storia entrando di diritto nel cuore dei tifosi romanisti e nella memoria della società.