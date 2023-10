Slavia Praga-Roma, settore ospiti sold out in due ore: volatilizzati 1000 biglietti

Il 9 novembre alle ore 18.45 la Roma affronterà in tarsferta lo Slavia Praga. Un match decisivo per la qualificazione e i tifosi giallorossi saranno come al solito presenti. Sono stati venduti in meno di due ore i circa 1000 tagliandi messi a disposizione dal club ceco. Il costo del biglietto era di 41 euro e la prima fase di vendita riguardava solamente gli abbonati. Non ci sarà quindi nessuna vendita libera. I giallorossi dovranno conquistare i tre punti per mettere in ghiaccio il passaggio del turno con il primo posto del girone. Tre giorni dopo è in programma il derby contro la Lazio.