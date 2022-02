Roma femminile, il 13 marzo la semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli

Dopo le belle vittorie contro il Como, le ragazze di Spugna sono pronte per la gara in casa delle toscane

Due grandi vittorie ai quarti di finale contro il Como hanno regalato alla Roma femminile di Alessandro Spugna le semifinali di Coppa Italia con l'Empoli. La gara di andata che decreterà la prima finalista del torneo è prevista il 13 marzo alle 14:30 in trasferta per le giallorosse. E ad annunciarlo è stata la società in un tweet.