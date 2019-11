Roma Femminile, Bernauer regala la vittoria alle giallorosse: 2-1 al Sassuolo

Vittoria importante per le giallorosse al Tre Fontane. Le ragazze di Bavagnoli superano per 2-1 il Sassuolo, al termine di un match equilibrato. Roma che passa inizialmente in vantaggio grazie al gol di Erzen al 20′ minuto del primo tempo. La slovena sigla la sua prima rete personale in maglia romanista. Nella seconda parte di gara, il destro dal limite di Bernauer porta le giallorosse sul doppio vantaggio. Il match sembra ormai indirizzato, ma l’autogol di Ceasar al minuto 69′ accorcia le distanza per il Sassuolo. La squadra emiliana avrebbe anche la possibilità di ristabilire la parità dal dischetto, ma il tentativo di Cambiaghi si infrange sul palo. Le giallorosse tornano al successo dopo due pareggi e rimangono al terzo posto in classifica con 22 punti.