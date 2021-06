Primavera, Tall: “La Roma non si discute, si ama. Meritiamo di vincere tanto”

Le parole dell'attaccante giallorosso: "Siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo, non temiamo nessuno"

Ti mancava il gol? Un gol per un attaccante è sempre importante, se non segni poi non conti niente. L’importante è aiutare la squadra, se l’attaccante fa gol è sempre positivo.

Come vivi l’alternanza con Afena-Gyan? La Roma non si discute si ama, non cambia niente. Ogni giocatore che gioca dà il massimo, non c’è gelosia.