Primavera, De Rossi: “Soddisfatto della partita, arriverà la vittoria”

Le parole del tecnico giallorosso: "Alla lunga, non potendo fare cambi, qualcosa abbiamo concesso"

Quanto pesano due sostituzioni di due difensori centrali? La squadra ha pagato anche questo? Probabilmente. Con queste squadre qui devi giocare alla pari, dopo il 28′ mancava mezza squadra. Si è creata una situazione anche difficile da gestire. I ragazzi sono rimasti in campo, hanno fatto partita diversa, di attenzione e carattere, ma l’attenzione non è stata completa perché abbiamo preso gol negli ultimi 10 secondi. Si sono applicati moltissimi. Per la generosità, non tanto per la qualità del gioco, meritavano la vittoria.