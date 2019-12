Trigoria, sessione in palestra per chi ha giocato contro il Wolfsberger: Kluivert in gruppo

Ottenuto il passaggio del turno ai sedicesimi di finale d’Europa League, la Roma si rituffa sul campionato per preparare la sfida di domenica (fischio d’inizio alle ore 18:00) contro la Spal di Semplici. Fonseca non ha intenzione di assistere ad un’altra prestazione opaca come quella contro il Wolfsberger e spera di poter fare affidamento sui suoi nonostante qualche defezione nel reparto difensivo. Kluivert torna a piena disposizione del tecnico portoghese mentre Mirante ha subito un trauma diretto alla spalla destra e verrà valutato nel giro di 48 ore.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 3-4 mesi.

Antonio Mirante: trauma diretto alla spalla destra. Recupero da valutare.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, recupero nel 2020.

Chris Smalling: trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro, stop da valutare.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Esercizi in palestra per chi è stato impiegato contro il Wolfsberger, mentre il resto dei giocatori si è dedicato all’allenamento completo sul campo. Gli infortunati Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore e Santon hanno proseguito il loro percorso di recupero personalizzato.

PROBABILE FORMAZIONE

Tra i pali, torna titolare Pau Lopez per la sfida contro la Spal. In difesa chance per Cetin con Smalling e Mancini indisponibili. Spinazzola favorito per una maglia da titolare a destra, con Kolarov sulla corsia opposta. Zaniolo, Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.