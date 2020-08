Trigoria, secondo allenamento della Roma: assenti i nazionali, fisioterapia per Pedro

Secondo allenamento della stagione 2020-2021 per la Roma di Fonseca. Stamattina Veretout e compagni sono scesi in campo alle 9.30 per la prima seduta senza i nazionali, che hanno raggiunto già le rispettive selezioni. Ieri il giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti permettendo allo staff del tecnico portoghese di cominciare il lavoro in vista dell’anno che verrà. Ancora lavoro a parte per Pedro, alle prese con il percorso riabilitativo dopo l’infortunio alla spalla. Assenti Mirante, Peres, Kluivert e Carles Perez, in quarantena dopo esser stati trovati positivi al coronavirus.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: positivo al coronavirus, in quarantena

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena

Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena

Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena

Patrik Schick: in vacanza dopo aver giocato in Champions con il Lipsia, out fino all’8 settembre

Pedro: sub-lussazione alla spalla destra, out fino a inizio ottobre

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

ALLENAMENTO

Ore 9.30 – Prima seduta di lavoro senza i nazionali. Assenti anche i 4 giocatori positivi al coronavirus (Mirante, Bruno Peres, Carles Perez e Kluivert) oltre a Pastore, operato recentemente all’anca e Schick che è in vacanza. Pedro svolge fisioterapia per recuperare dall’infortunio alla spalla.

IN NAZIONALE

Gianluca Mancini – Italia

Alessandro Florenzi – Italia

Leonardo Spinazzola – Italia

Aleksandar Kolarov – Serbia

Lorenzo Pellegrini – Italia

Nicolò Zaniolo – Italia

Gonzalo Villar – Spagna U21

Cengiz Under – Turchia

Edin Dzeko – Bosnia

Patrik Schick – Repubblica Ceca