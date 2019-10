Trigoria, sala video e focus tattico: individuale programmato per Cristante

Passano i giorni e per la Roma si avvicina sempre più il test Sampdoria. I giallorossi preparano la sifda di domenica allo Stadio Marassi contro la squadra Claudio Ranieri con Paulo Fonseca che continua a lavorare sul campo e studia la formazione migliore nonostante le tante assenze che hanno colpito i giallorossi in questo avvio di stagione.

INFORTUNATI

Cengiz Under: lesione al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Edin Dzeko: doppia frattura dell’arco zigomatico destro, rientro previsto contro il Milan.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

CRONACA ALLENAMENTO

La Roma ha iniziato la seduta odierna in sala video, poi la squadra si è spostata in palestra e infine in campo per le esercitazioni tattiche. Fonseca, nonostante il rientro di tutti i Nazionali, ha aggregato diversi giocatori della Primavera. Continuano il lavoro in gruppo Perotti e Florenzi, mentre Dzeko si è allenato in palestra senza mascherina e poi in campo con la protezione insieme al resto dei compagni. Mkhitaryan e Under hanno svolto individuale in campo. Personalizzato programmato per Cristante, mentre Zappacosta, Diawara e Pellegrini hanno effettuato esercizi in palestra.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro la Samodoria, Fonseca potrebbe non rischiare Dzeko per puntare su Kalinic, nonostante i miglioramenti del bosniaco. Florenzi potrebbe avanzare sulla linea dei trequartisti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic.