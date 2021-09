Trigoria, ripresa degli allenamenti in vista del CSKA: Smalling ancora in gruppo

L'inglese si conferma a disposizione di Mourinho a due giorni dalla Conference League

La Roma torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho post-Sassuolo. Da preparare c'è l'esordio di giovedì sera in Conference League contro il CSKA Sofia, dove lo Special One potrebbe anche provare qualche esperimento, leggasi turnover. Oggi intanto i giallorossi si sono tornati ad allenare a Trigoria, divisi in due gruppi tra chi è sceso in campo domenica da titolare e chi no. Confermata la presenza in gruppo di Chris Smalling, ormai recuperato e a disposizione di Mourinho, che può farlo esordire. Il difensore inglese si candida per scendere in campo e far rifiatare Mancini, con Kumbulla pronto invece a dare respiro a Ibanez. Calafiori, Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Reynolds, Diawara e Villar gli altri a scalpitare per una maglia da titolare.