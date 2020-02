Trigoria, Pastore continua il lavoro individuale. Assente Mirante, operato stamattina – FOTO

La Roma continua a faticare a Trigoria per cercare la forma fisica e mentale migliore in vista dell’impegno delicatissimo di sabato contro l’Atalanta. Eccezion fatta per i lungodegenti (Zaniolo, Zappacosta e Diawara), il tecnico Fonseca ha lavorato con il gruppo al completo, con la consapevolezza di non dover lasciare nulla al caso nella preparazione del match con la Dea. Pastore ha continuato il lavoro individuale, Antonio Mirante invece è stato sottoposto questa mattina a un’operazione al menisco del ginocchio sinistro. Ancora da definire i tempi di recupero.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, rientro da definire

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Prima parte di palestra per la squadra, poi lavoro sul campo. Pastore prosegue il lavoro individuale programmato, mentre Diawara, Zappacosta e Zaniolo continuano il percorso riabilitativo. Assente Antonio Mirante.

PROBABILE FORMAZIONE

La Roma cambierà dopo le ultime delusioni. Cristante squalificato, a centrocampo può tornare Mancini con Fazio al fianco di Smalling. Sulle fasce possibili novità Bruno Peres e Spinazzola visto che Santon e Kolarov hanno deluso. Carles Perez può prendere il posto di Under a destra, con Veretout e il rientrante Pellegrini in mezzo e Perotti a sinistra. Davanti Edin Dzeko.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Perez, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.