Trigoria, lavoro atletico e tattico per il gruppo. Personalizzato per Spinazzola e Mancini

La Roma si ritrova a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista del Brescia. Fonseca, che dovrà fare a meno ancora di gran parte della rosa impegnata con le rispettive Nazionali, vuole tornare a macinare punti in campionato dopo la sconfitta del Tardini con il Parma per 2-0.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Leonardo Spinazzola: affaticamento muscolare al flessore destro, in dubbio per il Brescia.

Gianluca Mancini: affaticamento muscolare, possibile rientro per il Brescia.

L’ALLENAMENTO

Ore 16 – La squadra si è allenata agli ordini di Fonseca svolgendo prima il consueto torello, poi lavoro atletico e tattico per il gruppo. Allenamento personalizzato per Veretout, Fazio, Pastore, Spinazzola, Mancini e Perotti.

IN NAZIONALE

Pau Lopez – Spagna

Fuzato – Brasile

Kolarov – Serbia

Cetin – Turchia

Florenzi – Italia

Zaniolo – Italia

Kluivert – Olanda U21

Under – Turchia

Dzeko – Bosnia