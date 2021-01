Trigoria, lavoro atletico e tattico in vista dello Spezia. Domani niente conferenza di Fonseca

La Roma torna a Trigoria per prepararsi in vista del doppio appuntamento con lo Spezia. I giallorossi, infatti, affronteranno i liguri di Italiano martedì 19 gennaio, alle ore 21.15, negli ottavi di Coppa Italia e sabato 23 (ore 15) in campionato. Un doppio impegno cruciale per rimettersi subito in carreggiata e dimenticare, almeno in parte, la pesante sconfitta subita nel derby di venerdì scorso con la Lazio. Domani sarà già giornata di vigilia: Fonseca però non terrà la consueta conferenza stampa ma parlerà solo alla tv ufficiale del club e alla Rai, una soluzione adottata già in passato.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra

Davide Santon: problema muscolare

CRONACA ALLENAMENTO

Squadra in campo a due giorni dalla Coppa Italia contro la Spal. Lavoro sul campo atletico e tattico per tutti dopo la seduta di scarico di ieri. In Coppa previsto ampio turnover.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca in porta, vista l’indisponibilità di Mirante, potrebbe scegliere Fuzato. In difesa tornano Fazio e Kumbulla, conferma per Mancini squalificato in campionato. A destra Karsdorp potrebbe essere confermato con Bruno Peres a sinistra visto che Spinazzola ha dimostrato di non essere al top. Diawara-Cristante probabile coppia di centrocampo. Davanti il tridente spagnolo Carles Perez-Mayoral-Pedro.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Mancini, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.