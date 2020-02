Trigoria, lavoro atletico e tattico: Diawara in gruppo per parte della seduta

L’occasione per rialzarsi. La Roma spera nell’Europa League per ritrovare la fiducia persa in campionato nel terribile inizio di 2020. Giovedì all’Olimpico arriva il Gent e Fonseca a Trigoria sta lavorando sulla testa dei giocatori per uscire dalla crisi. Oggi penultimo allenamento, domani sarà già la volta della rifinitura e della conferenza stampa di Fonseca. Buone notizie da Diawara: è arrivato l’ok per tornare in gruppo e oggi ha svolto parte dell’allenamento col resto dei compagni. I suoi progressi saranno monitorati giorno per giorno. A parte Mert Cetin per una botta subita ieri in allenamento.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Mert Cetin: contusione, stop da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Terzo giorno di lavoro per i giallorossi che lavorano in vista della partita di Europa League contro il Gent. Riscaldamento, scatti e lavoro atletico, poi lavoro tattico. A parte Mirante, Pastore, Zaniolo e Zappacosta. Cetin alle prese con un allenamento differenziato per una botta subita ieri. Diawara ha svolto parte del lavoro in gruppo e verrà valutato giorno per giorno.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo l’assenza forzata di sabato a sera a Bergamo, giovedì Cristante tornerà a centrocampo. L’ex Atalanta sarà affiancato da Veretout. In difesa, invece, Santon dovrebbe riprendersi la corsia di destra, mentre per la sinistra Fonseca potrebbe preferire l’esperienza di Kolarov. Nel tridente dietro l’inamovibile Dzeko, Pellegrini al centro e Kluivert a sinistra. A destra ballottaggio Under-Perez

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.