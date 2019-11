La Roma deve fare l’ultimo sforzo prima di chiudere il ciclo positivo che l’ha vista vincere contro Milan, Udinese e Napoli. L’appuntamento a Trigoria per i giallorossi è fissato domani alle 10.45. La squadra di mister Fonseca continuerà a preparare la partita con i tedeschi del Moenchengladbach. Il tecnico portoghese può sorridere anche vedendo Diawara reinserito all’interno del gruppo nella seduta di oggi e guardando ad un infermeria che via via si sta svuotando.