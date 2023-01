Vialli, Dino Baggio: “Bisognerebbe investigare sulle sostanze che prendevamo”

“È andato via troppo presto dalle nostre vite. Bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. Queste sono le parole di Dino Baggio nel corso di un’intervista ai microfoni di Tv7, sulla morte di Gianluca Vialli, scomparso a 59 anni a causa di un cancro al pancreas. L'ex calciatore di Juventus, Torino, Inter e Lazio, tra le altre, continua: “Il doping c’è sempre stato. Bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori. Negli anni miei (anni ‘90, ndr) c’era il doping. Non prendevi robe strane, prendevi robe normali ma poi bisogna vedere se col tempo riesci a buttarle fuori o restano dentro. Poi tanti hanno parlato dell’erba dei campi e dei prodotti che utilizzavano, che davano dei problemi...”.