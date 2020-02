Valverde: “I quarti di Champions contro la Roma? Credevamo di riuscire a venirne fuori”

Dopo l’esonero del Barcellona ai suoi danni, Valverde torna a parlare della storica eliminazione subita contro la Roma nei quarti di finale di Champions League, confrontandola con quella dell’anno successivo subita dal Liverpool. Di seguito le dichiarzione dell’ex tecnico blaugrana su tuttomercatoweb.it.

“Per me sono due situazioni diverse. A Roma non abbiamo mai smesso di essere in partita e pensavamo di riuscire a venirne fuori. Contro il Liverpool, ci hanno segnato nel momento in cui avevamo preso le distanze e poi ci hanno segnato due gol. La Champions League è molto difficile da vincere, come i Mondiali o altre competizioni a eliminazione diretta. Sono tornei che dipendono da una gara, da un episodio. Il campionato invece dà valore a tutta la tua stagione”.