La nazionale degli Stati Uniti vince l’amichevole contro la Giamaica, giocata in campo neutro in Austria. Gli USA si impongono con un netto 4-1. A segno Dest, Aaronson e Lletget (doppietta). Il romanista Bryan Reynolds è rimasto in panchina per tutta la sfida. Il terzino ex Dallas, classe 2001, è alla prima convocazione in nazionale A.