Trofeo Kopa, il miglior under 21 del mondo è Pedri del Barcellona

Così il talento blaugrana: "Un grazie a Messi. Dedico il trofeo anche a Las Palmas che non sta vivendo un momento facile"

"Il miglior modo di celebrare la vittoria di questo premio è quello di riceverlo vicino a giocatori di questo livello. Un grazie a chi mi ha appoggiato ogni giorno come Leo Messi qui presente. Credo meriti lui il trofeo. Dedico il premio anche al Las Palmas che non sta vivendo un momento facile". Con queste parole il giovane Pedri ha reso omaggio al premio Trofeo Kopa, vinto stasera in occasione della cerimonia per il Pallone D'Oro. Il trofeo personale, che viene dato al miglior under 21 al mondo, va al classe 2002 del Barcellona, che ha messo in mostra le sue qualità già nell'ultimo Europeo. E' il terzo vincitore di questo premio. Lo scorso anno se lo aggiudicò De Ligt, e nel 2018 Mbappé.