Torino, ufficiale l’arrivo di Nicola in panchina

Ore calde in casa Torino. Dopo l’esonero di Giampaolo nelle scorse ore, arriva l’ufficialità dell’arrivo di Davide Nicola che guiderà la squadra granata già da oggi. Il tecnico, nato nella provincia torinese, ha già indossato la maglia del club da calciatore e vanta nella sua carriera importanti cavalcate verso la salvezza, come accaduto a Crotone e con il Genoa. Scelta mirata per sollevare i destini del Torino che sin qui ha fatto malissimo in stagione.

Di seguito, il comunicato del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Nicola con il più cordiale bentornato. A lui e a tutto il suo staff buon lavoro, Sempre Forza Toro!”