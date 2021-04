Torino, lavoro di forza ed esercitazioni tattiche in vista della Roma

Ultime dal campo per quanto riguarda il Torino, prossima avversaria della Roma in Serie A. Il tecnico Davide Nicola ha iniziato bene la settimana recuperando Lyanco e Singo e ha proseguito oggi il lavoro in campo con la squadra. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata: “Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare Davide Nicola e il suo staff hanno fatto svolgere lavori sulla forza e a seguire esercitazioni tecniche. La sessione si è poi conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica”.