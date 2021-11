Stadi, aumento dei contagi: si pensa agli ingressi per i soli vaccinati

Venerdì sarà la giornata chiave per capire se verranno messe in pratica o meno quelle che ad oggi sono solo idee

Il Governo potrebbe attuare una stretta e decidere che per entrare allo stadio bisognerà essere vaccinati. Come riporta La Stampa, il Green Pass per cinema, teatri, stadi, bar e ristoranti verrebbe infatti rilasciato solo a chi ha completato il ciclo vaccinale e ai guariti da non più di sei mesi, escludendo il ricorso al tampone. La validità della 'certificazione verde' potrebbe però ridursi passando dai 12 ai 9 mesi, con la terza fase vaccinale che dovrebbe partire entro poco tempo (già partita per gli operatori sanitari).