Spezia, ufficiale: Tanrivermis nuovo allenatore della Primavera

Il dirigente turco, che nell'ultima stagione ha guidato l'Under 16 della Roma, ha firmato con il club ligure un contratto biennale

Tugberk Tanrivermis è il nuovo allenatore dello Spezia Primavera. Il dirigente turco, che ha firmato con il club ligure un contratto biennale, lascia la Roma dopo tre anni intensi di lavoro nel settore giovanile, l'ultimo con l'Under 16. A fine aprile Tanrivermis ha ottenuto il patentino UEFA Pro ed era stato corteggiato anche dalla Fiorentina, che lo voleva mettere alla guida del suo settore Under 18. Lo Spezia però, in corsa fin da subito accanto alla società viola, ha finito per prevalere.