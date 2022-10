Spal-Cosenza, prima vittoria per De Rossi: presenti la moglie i figli e papà Alberto

È finalmente arrivata la prima vittoria in panchina per Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso quest'oggi ha condotto la sua Spal al netto successo per 5-0 ottenuto contro il Cosenza. In gol Moncini, Dickman, Maistro, Peda oltre all'autorete di Panico. Dopo il pareggio all'esordio con il Cittadella e la sconfitta in Coppa Italia con il Genoa, De Rossi ottiene i suoi primi tre punti da allenatore. In tribuna a sostenerlo il neo tecnico della Spal, anche la moglie Sarah, i figli Gaia, Olivia e Noah (con il quale ha anche giocato sul prato del Mazza al termine del match) oltre a papà Alberto, storico allenatore delle giovanili giallorosse.