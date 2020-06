Spadafora riapre le tribune stampa: “Alle partite 70 giornalisti e 30 fotografi”

Questa sera la Serie A si appresta a ricominciare con Torino-Parma e Hellas Verona-Cagliari. Gli stadi italiani però saranno vuoti, non ci saranno i tifosi a sostenere i propri beniamini. E’ ancora troppo presto per rivedere le tribune piene, bisognerà aspettare un po’. Tuttavia oggi è stato fatto un piccolo passo in avanti verso la normalità: in tribuna stampa potranno entrare fino a 70 giornalisti e 30 fotografi. “E’ importante e giusto che le competizioni sportive possano essere raccontate da diversi punti di vista“, le parole in una nota ufficiale da parte di Vincenzo Spadafora. Il ministro dello Sport continua: “In considerazione di questo, e rispondendo alle legittime richieste avanzate nei giorni scorsi dagli organi di stampa, ho dato la possibilità, rispettando le regole previste su distanziamento e dispositivi di protezione individuali, di aumentare sensibilmente il numero di accrediti consentiti negli stadi, fino a settanta giornalisti e trenta fotografi“.