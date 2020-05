Spadafora: “C’è l’ok per gli allenamenti di squadra. Lunedì riceverò il protocollo per la ripresa della A”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, torna a parlare e lo fa anche sul mondo del calcio, in attesa dell’incontro decisivo (28 maggio) per la ripresa della Serie A. Queste le sue parole:

“Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il protocollo che consente alle squadre di Serie A di riprendere gli allenamenti di squadra. L’altra novità è che ho appreso come lunedì 25 riceverò il protocollo per la ripresa del campionato. Le trasferirò al CTS e il mio impegno sarà di valutare tutto entro il 28 maggio, ovvero quando incontreremo le istituzioni del calcio per capire come e se sarà possibile riprendere il campionato”.

E’ ottimista sulla ripresa della Serie A?

Voglio esserlo. Ho dato un secco no quando mi chiedevano della ripresa quando c’erano centinaia di morti. Se riparte l’Italia, può ripartire tutto lo sport e anche il calcio che è una passione di gran parte del paese e un’industria importante. Se non avessimo avuto quella linea di prudenza chissà dove saremmo oggi.