Skriniar: “Sul gol Mancini mi ha preso con il gomito, l’arbitro ha scelto di non fischiare”

Il suo gol ha dato inizio alla rimonta dell’Inter, che poi a sua volta ha subito il ritorno della Roma. Dopo il 2-2 dell’Olimpico ha parlato il difensore nerazzurro Skriniar. Ecco le sue parole.

SKRINIAR A DAZN

Un’ottima partita, soprattutto nel secondo tempo. Cosa è successo sul gol di Mancini?

Nel secondo tempo siamo entrati molto bene, purtroppo non abbiamo portato a casa i 3 punti. Mancini mi ha preso con il gomito, ma l’arbitro ha scelto di non fischiare. Noi dobbiamo soltanto guardare ai gol che non siamo riusciti a fare: oggi abbiamo sbagliato tanto.

Il bacio dopo il gol per chi era?

Per la mia ragazza e la mia bimba. Avevo detto a Pintus che avrei segnato e infatti è successo, per quello lo ho chiamato in campo.

Questa estate sei stato al centro del mercato, è mancata la tua difensivi. Ora ti senti centrale nel progetto?

Anche quando non giocavo mi sono sempre allenato bene. Il mister mi ha dato fiducia, devo continuare a lavorare. L’Inter è una grande squadra, ci sta che in un periodo in cui non stai bene non giochi, siamo tutti forti. Ringrazio molto il mister per le occasioni che mi concede.

SKRINIAR ALLA RAI

Sulla partita

Sono contento per il gol segnato, ma ovviamente non posso essere felice per il risultato: non siamo riusciti a portare a casa i tre punti nonostante una buona partita e nonostante le tante occasioni da gol create. La Roma è una squadra organizzata, non è semplice venire all’Olimpico e fare la partita che ha fatto l’Inter, per gioco e occasioni create. Per questo dobbiamo prendere il buono di quanto fatto e analizzare e studiare anche gli errori, per migliorare. A inizio ripresa siamo entrati con quel piglio perché eravamo sotto nonostante un buon primo tempo, abbiamo portato ancora più pressione. Io sento la fiducia del mister e cerco di ripagarlo con le prestazioni in campo.

La dedica al gol

Il bacio, ovviamente, è per la mia bambina e la mia fidanzata. Quando ho segnato sono corso dal professor Pintus perché questa mattina prima del match gli avevo detto: ‘Guarda che oggi faccio gol’. Per quello sono corso da lui.