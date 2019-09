Serie A, Verona-Udinese 0-0: Musso salva i bianconeri nel finale

Al Bentegodi di Verona finisce 0-0 tra Hellas e Udinese. Il primo anticipo della 5^ giornata della Serie A si conclude con poche emozioni e nessuna delle due squadre trova il riscatto viste le sconfitte dalle quali arrivavano. Un punto per parte e qualche rimpianto in più forse per i padroni di casa che nel finale hanno avuto una doppia occasione con Stepinski, ma prima un miracolo di Musso e poi l’imprecisione dell’attaccante sotto porta non hanno permesso ai gialloblu di vincere la partita.