Serie A, Venezia-Empoli 1-1: Okereke trova il pareggio al 73′

Andreazzoli non porta a casa i tre punti. Il prossimo match di Serie A sarà contro Josè Mourinho

Nel match delle 15:00 del 22esimo turno di Serie A l'Empoli pareggia al Pier Luigi Penzo con il Venezia. Bandinelli crossa in mezzo all'area trovando Zurkowski che aggancia e spara in rete centralmente, portando la squadra in vantaggio. Al 73' però Okereke ristabilisce l'ordine portando la partita sull'1-1. La squadra di Andreazzoli, guadagna quindi solo un punto e sarà la prossima avversaria di José Mourinho, subito dopo l'impegno con il Lecce per il match di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 21:00.