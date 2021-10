Serie A, ufficiale l’esonero di Castori dalla Salernitana

Il club campano ha comunicato la propria decisione con una nota sui propri canali ufficiali

La Salernitana ha deciso di cambiare strada, la società ha reso ufficiale l'esonero dell'allenatore Castori con una nota sui propri canali. "Non è assolutamente tollerabile un atteggiamento remissivo e rinunciatario, in particolar modo nelle occasioni in cui è necessario testimoniare, nei fatti, la propria capacità di determinazione nel perseguire l’obiettivo" le parole dell'amministratore unico Ugo Marchetti. Come sostituto si pensa a Colantuono, per il tecnico romano, che tornerebbe in Serie A dopo 5 anni, pronto un contratto fino a fine stagione con eventuale rinnovo in caso di salvezza.