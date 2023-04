Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto al 90esimo regala un punto a Sottil

Si chiude l'anticipo di questo sabato di Serie A. Il match della Dacia Arena tra Udinese e Monza, è terminato in pareggio coni l risultato di 2-2. Friulani in vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla rete di Lovric al 18esimo. Nella ripresa però cambia tutto con la formazione di Palladino che in 8 minuti la ribalta prima con Colpani (48esimo) e poi con Rovella (56esimo). L'ultimo squillo è dell'Udinese con Beto che trasforma dagli undici metri. Grazie a questo punto, la formazione di Sottil torna al decimo posto in classifica scavalcando il Torino mentre il Monza sale a quota 35 staccando di tre punti l'Empoli.