Serie A, Udinese-Brescia 0-1: Romulo fa volare le rondinelle

Una boccata di ossigeno per Eugenio Corini e per il Brescia. Nell’anticipo della quarta giornata di Serie A contro l’Udinese, le rondinelle riescono a portare a casa i tre punti grazie a un gol fortunoso di Romulo. Una partita caratterizzata dalla paura e dal timore di scoprirsi, complice soprattutto la situazione di classifica non incoraggiante delle squadre. Primo tempo sonnecchiante, con il solo Fofana che prova a scuotersi e a scuotere i suoi con un tiro al 17esimo. A inizio ripresa ci pensa Jajalo a creare qualche grattacapo alla difesa della rondinelle, ma il Brescia è caparbio e fortunato a trovare il guizzo per il vantaggio. Al minuto 57 Romulo prova la conclusione dalla distanza e una deviazione fortuita mette fuori gioco Musso premiando così l’iniziativa dell’ex Lazio. Tudor ci prova con la forza dell’orgoglio e con i cambi, ma per lui e i suoi uomini arriva la terza sconfitta consecutiva dopo la vittoria all’esordio contro il Milan.